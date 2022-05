 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Zahl der Erwerbstätigen wächst schnell

Zu Beginn des laufenden Jahres ist die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland in der Jahresfrist so stark gestiegen wie seit 15 Jahren nicht mehr. 45,1 Millionen Arbeitnehmer und Selbstständige bedeuteten im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Zuwachs um 687 000 Menschen (+1,5 Prozent), wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch berichtete. Einen derart steilen Anstieg hatte es zuletzt im zweiten Quartal 2007 gegeben und war damals den Hartz-Reformen am Arbeitsmarkt zugeschrieben worden.

Neben den Basiseffekten aus den starken Corona-Wellen im Vorjahr beobachten die Statistiker seit dem Sommer einen deutlichen Aufwärtstrend bei der Beschäftigung. Bereinigt um Saisoneffekte hat die Erwerbstätigenzahl das Vorkrisen-Niveau aus dem Schlussquartal 2019 inzwischen übertroffen. Die Beschäftigten leisteten nach ersten vorläufigen Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Schnitt 341,3 Arbeitsstunden und damit 1,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das gesamtgesellschaftliche Arbeitsvolumen stieg so um 3,3 Prozent auf 15,4 Milliarden Stunden. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

