 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Ziemiak: Sehen uns wegen Scholz' Kanzlerkandidatur nicht unter Druck

Die CDU sieht sich trotz der Nominierung von Finanzminister Olaf Scholz zum SPD-Kanzlerkandidaten nicht unter Zugzwang, die K-Frage der Unionsparteien zu lösen. "Es geht ja nicht darum, als erster den Kandidaten zu haben. Sondern es geht darum, den richtigen Kandidaten zu haben", sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag nach den ersten Beratungen der Führungsgremien seiner Partei per Videoschalten nach der Sommerpause.

Die CDU werde ihre Vorsitzendenfrage auf dem Parteitag Anfang Dezember in Stuttgart klären, danach werde mit der CSU beraten, wie man den Weg zu einem gemeinsamen Kanzlerkandidaten gehe, sagte Ziemiak. Die SPD-Entscheidung für Scholz sei zur Unzeit gefallen - Thema der CDU sei jetzt, wie man durch die Corona-Krise komme. Für den CDU-Vorsitz gelten Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der Wirtschaftsexperte Friedrich Merz und der Außenexperte Norbert Röttgen als Kandidaten mit den besten Aussichten. In Umfragen zur Unions-Kanzlerkandidatur liegt bislang CSU-Chef Markus Söder vorn.

Die CDU-Spitze werde angesichts der aktuellen Corona-Lage bis zur nächsten Vorstandssitzung am 14. September das Parteitagsprogramm überarbeiten, so dass es ein sehr kompaktes und kurzes Delegiertentreffen geben werde, sagte der Generalsekretär. Es solle sich auf das Wesentliche wie etwa die Neuwahl der Parteiführung beschränken. Einen Beschluss über das als "Haltungsprogramm" gedachte neue Grundsatzprogramm werde es auf dem Parteitag nicht geben, da die dafür notwendige ausführliche Debatte wegen Corona nicht möglich sei. Die CDU-Spitze will sich nun Gedanken darüber machen, wie weiter bei dem geplanten Grundsatzprogramm vorgegangen werden soll.