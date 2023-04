 Konsumgüterkonzern Reckitt wächst dank Preiserhöhungen - Prognoseanpassung

LONDON (dpa-AFX) -Der Konsumgüterkonzern Reckitt ist dank Preiserhöhungen mit Wachstum ins Jahr gestartet und passt seinen Ausblick an. Bei der Umsatzprognose erwartet Firmenchef Nicandro Durante jetzt ein Wachstum aus eigener Kraft zwischen 3 und 5 Prozent. Das teilte der Anbieter von Marken wie Calgon, Durex und Vanish am Mittwoch in London mit. Bisher hieß es, der Konzern wolle die Erlöse um einen mittleren einstelligen Prozentsatz steigern. Dabei hatte er allerdings zuvor ausgeklammert, dass Reckitt im US-Geschäft mit Babynahrung 2022 von Lieferschwierigkeiten der Konkurrenz profitiert hatte. Das sei nun mit einberechnet. Analysten hatten bisher lediglich mit bis zu 3 Prozent organischem Wachstum gerechnet.

LONDON In das neue Jahr ist Reckitt mit einem Umsatzwachstum gestartet. So stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis und bereinigt um Wechselkurseffekte im ersten Quartal um 7,9 Prozent und erreichte 3,9 Milliarden Pfund (4,4 Mrd Euro). Der Anstieg ist auf Preiserhöhungen zurückzuführen, während der Mengenabsatz in den ersten drei Monaten um 4,5 Prozent zurückgegangen ist. Ende des Jahres soll der Manager Kris Licht die Führung des Konzerns von Durante übernehmen, wie es weiter hieß.