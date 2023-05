Kreise: Bain will Silver Lake mit höherem Gebot für Software AG ausstechen

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der US-Finanzinvestor Bain Capital hat Kreisen zufolge ein Übernahmeangebot für Software AG abgeben und will damit den Technologieinvestor Silver Lake übertrumpfen. Bain biete je Aktie 34 Euro, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Silver Lake hatte vor knapp zwei Wochen eine Offerte über 30 Euro auf den Tisch gelegt und sich bereits ein großes Aktienpaket von der Großaktionärin der Darmstädter gesichert, der Software-AG-Stiftung. Der Kurs der im SDax notierten Aktie stieg am Nachmittag ruckhaft auf über 35 Euro. Eine Sprecherin von Software AG wollte die Informationen nicht kommentieren.