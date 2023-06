 Kreise: Covestro lehnt Übernahmeangebot über 11 Milliarden Euro aus Abu Dhabi ab

LONDON/LEVERKUSEN (dpa-AFX) -Der Kunststoffkonzern Covestro hat Kreisen zufolge einen ersten Übernahmevorschlag des Ölkonzerns Abu Dhabi National Oil (Adnoc) über fast elf Milliarden Euro als unzureichend abgelehnt. Covestro hat dem Adnoc-Management in einem Brief mitgeteilt, dass die zugrundeliegende Bewertung zu niedrig sei, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag mit Berufung auf Insider berichtete.

LONDON/LEVERKUSEN Auf der Basis seien keine weiteren Diskussionen möglich, hieß es weiter. Wenn sich die Bedingungen ändern, sei man eventuell zu Gesprächen über eine Transaktion bereit, berichtete Bloomberg weiter. Bloomberg hatte zum ersten Mal am Dienstag über ein Interesse von Adnoc an Covestro berichtet. Die Aktie drehte am Donnerstagmittag in Reaktion auf den Bericht ins Plus. Covestro kämpfte zuletzt mit einer unsicheren Konjunktur, hatte aber nach einem besser als befürchtet ausgefallenen ersten Quartal seine Prognosen Ende April angehoben und erwartet 2023 demnach im besten Fall einen operativen Gewinn auf Vorjahresniveau.