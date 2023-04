Kreise: Elliott will auch an der geplanten Übernahme der Software AG verdienen

LONDON (dpa-AFX) -Der aktivistische US-Investor Paul Singer will offenbar auch bei der geplanten Übernahme der Software AG durch Silver Lake verdienen. Singer habe über seine Investmentgesellschaft Elliott Aktien des Darmstädter Unternehmens erworben, um von dem Gebot des Finanzinvestors Silver Lake oder einer möglichen Gegenofferte zu profitieren, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Singer ist unter anderem dafür bekannt, sich Anteile an Unternehmen zu sichern, die vor einer Übernahme stehen, um in einem sogenannten Zwangsabfindungsverfahren (Squeeze-out) einen höheren Preis herauszuschlagen. In den vergangenen Jahren gab es hierzulande eine Reihe von Übernahmen, an denen Singer auf diese Weise verdient hatte.