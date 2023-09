Kreise: Faeser will Auskunft zu mutmaßlichem Visa-Betrug in Polen

BERLIN (dpa-AFX) -Die Bundesregierung ist besorgt über die Vorwürfe zu möglichem Visa-Betrug in Polen und will von der Regierung in Warschau nun Aufklärung. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) habe hierzu um ein Gespräch mit ihrem polnischen Amtskollegen, Mariusz Kaminski, gebeten, hieß es am Montag aus Regierungskreisen in Berlin. Zugleich werde der polnische Botschafter in Deutschland um ein Gespräch mit dem Bundesinnenministerium gebeten.