 Kreise: Ölkonzern Adnoc erwägt noch höhere Offerte für Covestro

LEVERKUSEN (dpa-AFX) -Im Übernahmepoker um den Kunststoffkonzern Covestro will der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) laut Insidern möglicherweise noch tiefer in Tasche greifen. Das arabische Unternehmen habe dem Dax-Konzern aus Leverkusen mündlich eine Erhöhung der Offerte auf 60 Euro je Aktie in Aussicht gestellt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Dies entspricht einem Gesamtpreis von rund 11,6 Milliarden Euro. Zuvor habe Adnoc das informelle Gebot bereits von 55 auf 57 Euro je Aktie aufgestockt. Die Covestro-Aktie legte nach den Neuigkeiten zeitweise auf bis zu 50,64 Euro zu und lag zuletzt noch mit 4,7 Prozent im Plus bei 48,65 Euro.

LEVERKUSEN Damit blieb ihr Kurs deutlich unter den durchgesickerten Offerten von Adnoc und verfehlte auch knapp das Zwischenhoch von Mitte Juli. Dem Bericht zufolge hat der Ölkonzern über eine Erhöhung des Gebots noch nicht endgültig entschieden. Vertreter von Adnoc und Covestro wollten die Informationen auf Nachfrage von Bloomberg nicht kommentieren. Den Insidern zufolge prüfen Vorstand und Aufsichtsrat von Covestro derzeit ihre Möglichkeiten und könnten noch in dieser Woche reagieren.