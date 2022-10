 Kreise: Regierung legt Eckpunkte zur Einwanderung von Fachkräften vor

BERLIN (dpa-AFX) -Die Bundesregierung hat Eckpunkte für das geplante Gesetz zur Einwanderung von Fachkräften vorgelegt. Ziel ist es, dass Arbeitssuchende aus dem Ausland künftig leichter nach Deutschland kommen können. Dafür soll unter anderem eine sogenannte Chancenkarte eingeführt werden, wie am Freitag aus Regierungskreisen in Berlin verlautete. "Zu den Auswahlkriterien können gehören Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Deutschlandbezug", heißt es in den neuen Eckpunkten zu den Gesetzesplänen. Auf diese Weise soll auch Bürgerinnen und Bürger aus Nicht-EU-Staaten mit gutem Potenzial ein Aufenthalt in Deutschland ermöglicht werden, die nicht bereits etwa als Fachkräfte anerkannt sind.