Kreise: T-Mobile US erwägt Übernahme von Billig-Telekomanbieter Mint Mobile

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Telekom -Tochter T-Mobile US soll Kreisen zufolge die Übernahme des Billiganbieters Mint Mobile erwägen. Entsprechende Gespräche seien bereits geführt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Allerdings sei bislang keine Entscheidung getroffen worden. Ein Sprecher von T-Mobile US habe einen Kommentar auf Anfrage Bloombergs abgelehnt, Medienvertreter von Mint Mobile seien nicht zeitnah für eine Stellungnahme erreichbar gewesen.