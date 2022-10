 Kreise: Treffen von Scholz und Macron 'sehr partnerschaftlich'

PARIS (dpa-AFX) -Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben bei Gesprächen in Paris versucht, inhaltliche Differenzen beizulegen. "Es war ein sehr intensives Treffen, ein sehr partnerschaftliches Treffen", hieß es am Mittwoch im Anschluss von deutscher Seite. Es sei eine strategische Selbstvergewisserung gewesen, dass man bei wichtigen Themen einer Meinung sei. Dies sei aus Sicht beider ein voller Erfolg gewesen. Man werde auf dieser Grundlage nun wieder sehr gut und sehr intensiv an die Arbeit gehen.

PARIS Ursprünglich hatte es statt des Arbeitsessens von Scholz und Macron einen deutsch-französischen Ministerrat in der Nähe von Paris geben sollen. Vergangene Woche wurde dieser dann verschoben - wegen Terminschwierigkeiten, aber auch wegen Differenzen in den Bereichen Energie und Verteidigung. Diese Themen standen auch beim Zweiertreffen im Raum, neben der Handelspolitik, anstehenden Reisen in die USA und nach China und der Kooperation beider Länder im Weltraum. Laut deutscher Seite wurde bei vielen Themen sehr ins Detail gegangen und eine ganze Reihe konkreter Kooperationsvorhaben vereinbart. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen