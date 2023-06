 Kreise: Turkish-Airlines-Auftrag für Airbus und Boeing nicht vor Paris Air Show

ISTANBUL (dpa-AFX) -Die Fluggesellschaft Turkish Airlines feilt Insidern zufolge weiterhin an einer Großbestellung von 600 Mittel- und Langstreckenjets von Airbus und Boeing . Der Deal werde voraussichtlich nicht vor der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris bekannt gegeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag und berief sich dabei auf eine mit der Sache vertraute Person. Möglicherweise werde er auch erst nach der Paris Air Show spruchreif, die vom 19. bis 25. Juni stattfindet.

ISTANBUL Im Mai hatte Turkish-Airlines-Verwaltungsratschef Ahmet Bolat angekündigt, dass der Auftrag an Boeing bei der Generalversammlung des Weltluftfahrtverbands IATA Anfang Juni in Istanbul bekannt gegeben werden solle. Den Informationen von Bloomberg zufolge arbeitet Turkish Airlines noch an dem richtigen Mix aus Flugzeugtypen und der Auswahl der Triebwerke. Vorgesehen seien 200 Großraumjets für die Langstrecke sowie 400 Schmalrumpf-Flugzeuge, wie sie meist auf der Kurz- und Mittelstrecke zum Einsatz kommen, hieß es weiter. Insgesamt wäre dies eine der größten Flugzeugbestellungen der Geschichte. Mit der Großbestellung will die Airline ihre bestehende Flotte teilweise erneuern und bis zum Jahr 2033 auf 814 Maschinen in etwa verdoppeln. Sprecher von Turkish Airlines, Airbus und Boeing wollten die neuen Informationen auf Nachfrage von Bloomberg nicht kommentieren.