Kreise: UBS hat Bedenken wegen Credit-Suisse-Krediten in Asien

ZÜRICH (dpa-AFX) -Die schweizerische Großbank UBS nimmt vor der geplanten Übernahme von Credit Suisse Kreisen zufolge deren Kreditbestände in Asien genauer unter die Lupe. Es gebe Bedenken mit Blick auf die Qualität der Kreditbeziehungen in traditionell risikoreichen Märkten wie Indonesien, Vietnam, Malaysia und Indien, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Es würden ein Verkauf oder die Abwicklung verschiedener Vermögenswerte geprüft. UBS und Credit Suisse wollten sich dazu nicht äußern.