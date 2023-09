 Kreise: Walt Disney führt erste Gespräche über Verkauf von ABC an Nexstar

NEW YORK (dpa-AFX) -Der Unterhaltungsriese Walt Disney hat laut Kreisen Sondierungsgespräche über den Verkauf der ABC-Gruppe und der dazugehörigen TV-Sender an Nexstar geführt. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf eine eingeweihte Person berichtete, sind die Gespräche vorläufig und beinhalten noch keine spezifische Bewertung. Eine Sprecherin von Nexstar lehnte gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab. Disney reagierte nicht sofort auf eine Anfrage. Disney-Aktien legten in einem freundlichen Markt zuletzt um rund ein Prozent zu.