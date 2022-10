Kretschmer warnt vor Verunsicherung der Bürger in der Energiekrise

HANNOVER (dpa-AFX) -Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hat davor gewarnt, die Menschen mit immer neuen Ideen zum Energiesparen zu verunsichern. Die Politik sollte sich mit klugen Ratschlägen zurückhalten, der gesunde Menschenverstand sei in dieser Situation der beste Ratgeber, sagte er am Freitag nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Hannover. Viele Einsparvorschläge, die derzeit gemacht würden, seien eine Zumutung.