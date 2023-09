 Kretschmer will 'Deutschland-Pakt' annehmen und ernsthaft prüfen

DRESDEN/BERLIN (dpa-AFX) -Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will den von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch angekündigten "Deutschland-Pakt" annehmen und auf "Ernsthaftigkeit prüfen". "Bisher wollte die Ampel ihre Agenda aus Berlin ohne Rücksicht auf die Situation vor Ort durchdrücken", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch. Die ersten Themen müssten Migration und die Neuausrichtung der Energiewende sein. "An der Frage wie die illegale Migration gestoppt und ein Strompreis von maximal 6 Cent/kWh erreicht werden kann, muss sich das Angebot der Bundesregierung messen lassen. Für einen Pakt braucht es mindestens zwei".

DRESDEN/BERLIN Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zu einer "nationalen Kraftanstrengung" gegen Bürokratie und für mehr Wachstum in Deutschland aufgerufen. "Wir müssen das Bürokratie-Dickicht lichten", sagte Scholz. "Die Bürgerinnen und Bürger sind diesen Stillstand leid. Und ich bin es auch", sagte Scholz.