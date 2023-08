 Krieg: EU zahlt Milliardenkredit an Ukraine aus

EU zahlt Milliardenkredit an Ukraine aus

Die Ukraine hat von der EU einen weiteren Hilfskredit in Höhe von 1,5 Milliarden Euro erhalten. Wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag mitteilte, soll er dem von Russland angegriffenen Land helfen, den Staat am Laufen zu halten und Infrastruktur zu reparieren. „Wir tun alles dafür, um die Ukraine zu unterstützen”, erklärte die frühere deutsche Verteidigungsministerin.