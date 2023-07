 Krieg gegen die Ukraine: Explosion an Krim-Brücke - Moskau: Kiewer „Terrorakt”

Explosion an Krim-Brücke - Moskau: Kiewer „Terrorakt”

Nach der Explosion an der Brücke zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat Russland offiziell von einem „Terrorakt” gesprochen. Moskau machte ukrainische Geheimdienste dafür verantwortlich. Die Brücke sei am frühen Montagmorgen von Überwasserdrohnen attackiert worden, teilte das russische Anti-Terror-Komitee mit. Aus Kiew gab es zunächst keine offizielle Bestätigung für eine Beteiligung an dem Vorfall.