Kritik an Zwangsinstallation von Vorkassegaszählern in Großbritannien

LONDON (dpa-AFX) -Wegen der Zwangsinstallation von Vorkassezählern für den Gasverbrauch sind mehrere britische Versorger in die Kritik geraten. Die Aufsichtsbehörde Ofgem forderte die Unternehmen am Freitag auf, ihre Richtlinien zu überprüfen und ihr Vorgehen zu ändern. Die Schwergewichte British Gas und EDF FR0010242511 kündigten an, die Installation der "prepayment meter" mit Hilfe von Vollstreckungsbefehlen auszusetzen.