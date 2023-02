Kritik in Hamburg an RTL-Plänen zu Stellenabbau bei Gruner + Jahr

HAMBURG (dpa-AFX) -Die RTL-Pläne zu einem Stellenabbau beim Zeitschriftenhaus Gruner + Jahr sind in Hamburg auf Kritik gestoßen. Das sei ein Tag, der ihn sehr betroffen mache, sagte Hamburgs Mediensenator Carsten Brosda (SPD) am Dienstag vor protestierenden Verlags-Mitarbeitern am Rathaus. Zugleich bekräftigte er, dass die Politik sich weiter stark machen wolle für den Medienstandort Hamburg. Verlagsmitarbeiter übergaben dem Politiker eine Unterschriftenliste gegen einen Arbeitsplatzabbau.