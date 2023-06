Krypto-Pleitier Do Kwon in Montenegro verurteilt - Falscher Pass

PODGORICA (dpa-AFX) -Ein Gericht in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica hat den international gesuchten Kryptowährungs-Gründer Do Kwon zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt. Der Südkoreaner hat sich nach Ansicht des Gerichts der Dokumentenfälschung schuldig gemacht, als er im März versucht hatte, Montenegro mit einem gefälschten Pass des mittelamerikanischen Landes Costa Rica zu verlassen. Do Kwon und sein Geschäftspartner aus Südkorea waren bei dem Ausreiseversuch festgenommen worden. Das erstinstanzliche Urteil ist noch nicht rechtskräftig.