 Kunst, Kultur und Unterhaltung: Barock-Ausstellung in Schloss Herrenhausen zu sehen

Barock-Ausstellung in Schloss Herrenhausen zu sehen

Ein Ausflug in die Herrenhäuser Gärten in Hannover lässt sich von Donnerstag an (31. März) mit dem Besuch einer neuen Ausstellung verbinden. „Was heißt hier Barock? Fürst*in, Garten, Hofkultur” lautet der Titel der Schau, die sich um die Entstehung und Gestaltung des Großen Gartens dreht.