Kurze enorme Kursschwankungen von US-Schwergewichten an der New Yorker Börse

NEW YORK (dpa-AFX) -Zahlreiche Aktien großer US-Unternehmen wie Verizon , Morgan Stanley , Visa oder Wells Fargo sind am Dienstag zum Handelsauftakt steil und heftig auf Talfahrt gegangen. Ebenso rasch und deutlich setzte die Erholung ein. Die Kursentwicklung erinnerte an frühere Fälle, bei denen Computerfehlfunktionen zu plötzlichen Kursverzerrungen geführt hatten. Einen Kommentar seitens der betroffenen Börse Nyse gab es bislang nicht.