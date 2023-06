 Landesparteitag: SPD kürt Faeser zur Spitzenkandidatin in Hessen

SPD kürt Faeser zur Spitzenkandidatin in Hessen

Mit großer Mehrheit hat ein hessischer SPD-Parteitag Bundesinnenministerin Nancy Faeser offiziell zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 8. Oktober gekürt. Die hessische SPD-Chefin bekam am Samstag in Hanau 94,4 Prozent der Stimmen der Delegierten. Es waren 307 Ja- und 13 Nein-Stimmen bei fünf Enthaltungen.