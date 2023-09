 Lauterbach will Rettungsdienst reformieren

BERLIN (dpa-AFX) -Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Rettungsdienste mit Reformen stärken. "Die Rettungsdienste brauchen eine Rettung", sagte Lauterbach am Donnerstag bei einem Besuch der ADAC-Luftrettungsstation am Benjamin-Franklin-Campus des Berliner Klinikums Charité. Der SPD-Politiker stellte Empfehlungen der Regierungskommission vor, die bereits zentrale Punkte der geplanten Klinikreform empfohlen hatte. "Die Notfallversorgung darf nicht weiter selbst ein Reformnotfall bleiben", sagte Lauterbach. Die Vorschläge würden nun in Eckpunkte der Regierung für eine Reform einfließen.

BERLIN Die Regierungskommission schlägt einheitliche Vorgaben zur Organisation, zu den Leistungen und zur Bezahlung der Rettungsdienste vor. Heute sind die Rettungsdienste regional unterschiedlich organisiert. Patientinnen und Patienten sollen künftig auch nicht mehr so oft automatisch ins Krankenhaus gebracht, sondern wenn möglich zunächst vor Ort behandelt werden. Auch der verstärkte Einsatz von Notfallsanitätern anstelle von Notärzten soll den Rettungsdienst effizienter machen.