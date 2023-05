Lauterbach will Vorschlag für Klinikreform am 23. Mai vorlegen

BERLIN (dpa-AFX) -Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will Vorschläge für die geplante große Klinikreform in drei Wochen kurz vor Pfingsten vorlegen. "Wir sind auf einem sehr guten Weg", sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Man arbeite derzeit parallel mit den Ländern an Details der Reform und in einer anderen Arbeitsgruppe an der Finanzierung. "Und am 23. Mai werden wir unseren Vorschlag, wo wir derzeit stehen, dann den Ländern präsentieren." Es werde mit Hochdruck gearbeitet.