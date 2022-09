 Lauterbach: Wir werden Corona-Welle im Griff haben

BERLIN (dpa-AFX) -Trotz der beginnenden Corona-Welle sieht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den kommenden Monaten zuversichtlich entgegen. "Wir werden die Welle im Griff haben", versicherte er am Freitag in Berlin. "Wir sind besser vorbereitet als im letzten Herbst." Zuvor hatte Lauterbach angesichts steigender Fallzahlen betont: "Wir befinden uns ganz klar am Beginn einer Herbst- und Winterwelle." An diesem Samstag treten im Infektionsschutzgesetz neue Bestimmungen in Kraft, die für die kältere Jahreszeit wieder mehr und schärfere Vorgaben zu Schutzmasken und Corona-Tests ermöglichen.