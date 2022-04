 Lebensstil & Freizeit: Lust auf Dinner auf dem Meeresboden oder Clubbing auf Malta?

Noel (dpa/tmn) – Dort speisen, wo es den höchsten Tidenhub der Welt gibt? Das geht beim „ Dining on the Ocean Floor ”-Event – einem Dinner bei Ebbe auf dem Meeresboden in der Bay of Fundy in Nova Scotia. Mit einem Tidenhub von ungefähr 15 Metern fließen im sechsstündigen Rhythmus 160 Milliarden Tonnen Wasser jeden Tag in das Becken des Burncoat Head Park hinein und wieder hinaus. Beim Event-Essen werden Meeresfrüchte serviert, dazu gibt es lokale Weine und Biere. Teil des Programms sind geführte Touren über den Meeresboden und Ausblicke auf die allmählich zurückkehrende Flut.

Kärnten: Yoga-Festival am Wörthersee Velden – Anfang Juni werden am Wörthersee in Österreich die Yogamatten ausgebreitet: Vom 3. bis 5. des Monats geben Yogalehrer aus der ganzen Welt im Rahmen des Namaste am See ihr Können weiter. Das Yoga-Festival, das sich an alle Könner- und Altersstufen richtet, findet zum fünften Mal an Kärntens größtem See statt. Den Auftakt bildet eine offene Yogastunde im Kurpark Velden. Das Programm umfasst neben Workshops Morgenmeditation oder Yoga auf dem Stehpaddel-Board. Tagestickets kosten 189 Euro, der Wochenendpass 299 Euro. Malta: Zum Clubbing-Wochenende auf die Insel Valletta – Das Frankfurter Musikfestival World Club Dome ist zu Gast auf Malta: Fans elektronischer Musik sollen mit dem Versprechen auf drei Tage lang Sonne, Meer und Tanzen vom 5. bis 7. August auf die Mittelmeerinsel gelockt werden. Laut den Veranstaltern wird bei Pool- und Bootspartys sowie nächtlichen Raves an den „besten Open-Air-Locations" gefeiert. Gebucht sind unter anderem international bekannte DJs wie Steve Aoki, Lost Frequencies und Robin Schulz. Das Standardticket kostet 71,50 Euro. Das Mindestalter für Gäste beträgt 17 Jahre.

