 Lebensstil & Freizeit: Österreich veröffentlicht Corona-Testzahlen in Hotels

Österreich veröffentlicht Corona-Testzahlen in Hotels

Nach Kritik an Österreichs Corona-Testprogramm im Tourismus werden Testzahlen aus Hotels und Pensionen nun jede Woche im Internet veröffentlicht. Seit Beginn des Programms im Juli seien 65.002 Tests in 2256 Beherbergungsbetrieben durchgeführt worden, teilte das Tourismusministerium in Wien mit. Die Zahl der positiven Tests wird nicht genannt.