 Lebensstil & Freizeit: Wassertourismus: Anbieter erwarten gute Saison

Mit dem Frühling und damit steigenden Temperaturen rückt in Mecklenburg-Vorpommern der Wassertourismus mit seinen vielen Facetten in den Blickpunkt. Die Hauptsaison beginnt zwar erst mit den Sommerferien, die in diesem Jahr Ende Juni in Nordrhein-Westfalen starten.

Bei Yachtcharter Schulz liegen die Yachten und Hausboote für die neue Saison bereit, einige Bootsurlauber sind schon unterwegs.

in Rechlin Aber schon jetzt ist die steigende Nachfrage deutlich

spürbar, wie Christin Drühl vom Tourismusverband Mecklenburgische

Seenplatte in Röbel sagte. Dies betreffe die Nutzer von Motorbooten

genauso wie die Kanuten und Stand-Up-Paddler.

Ein Großteil der Touristen komme wegen der Nähe zu den vielen Seen

und den sich daraus ergebenden Möglichkeiten in den Nordosten, sagte

der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf.

Er geht davon aus, das es 10 bis 15 Prozent der Touristen in

Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich wegen des Wassersports ins Land

zieht. Entsprechend sei in den vergangenen Jahrzehnten die

Infrastruktur ausgebaut worden. Woitendorf hofft, dass das

Wassertourismus-Konzept des Bundes aus dem vergangenen Jahr die

Entwicklung weiter vorantreibt.

Bootsführerschein: Ein Muss?

Wie Drühl sagte, ist vielen Menschen nicht bewusst, dass sie auch für

die großen Hausboote bis 15 Meter Länge keinen extra

Bootsführerschein bräuchten. „Es reicht der Charterschein, der vor

Ort erworben werden kann”, sagte Drühl. An Bord der Boote mit dieser

Maximalgröße könnten bis zu zwölf Passagiere sein. Diese Urlaubsform

erfreue sich zunehmender Beliebtheit, berichtet Drühl. Dies könne

aber vor allem zu Stoßzeiten in der Hochsaison zu Wartezeiten an den

Schleusen führen.

Die Aushändigung des für eine Tour gültigen Charterscheins wird bei

Kuhnle-Tours in Rechlin (Müritz) sehr ernst genommen, wie Dagmar

Rockel-Kuhnle betont. „Wir sind sehr daran interessiert, die Boote in

einem Stück zurückzubekommen.” Die Kurzausbildung, um die niemand

herumkomme, dauere drei Stunden - eine Stunde Theorie, zwei Stunden

Einweisung am Boot.

Auch Steffen Schulz von Yachtcharter Schulz in Waren (Müritz)

berichtet von einer regen Nachfrage zur Hauptsaison. Bei der nun

beginnenden Vorsaison sei allerdings zu spüren, dass die meisten

coronabedingten Reise-Einschränkungen weggefallen sind. Viele

Menschen buchten nun Reisen ins Ausland. Aber Schulz ist davon

überzeugt, dass höhere Temperaturen die Nachfrage steigen lassen.

