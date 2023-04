Leere Hallen am Hamburger Flughafen wegen Warnstreiks - Keine Abflüge

HAMBURG (dpa-AFX) -Fast leere Terminals und unbesetzte Sicherheitskontrollen: Hunderte Mitarbeiter haben mit einem ganztägigen Warnstreik den Hamburger Flughafen weitgehend lahmgelegt. "Der Streik steht", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Donnerstag. Demnach folgten rund 300 Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle sowie in Servicebereichen dem Aufruf. Für den Mittag war eine Kundgebung geplant.