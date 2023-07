 Leifheit-Vorstandschef Henner Rinsche scheidet aus

NASSAU (dpa-AFX) -An der Spitze des Haushaltswarenherstellers Leifheit gibt es einen Wechsel: Nach rund vier Jahren scheidet Henner Rinsche Ende Juli als Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG aus, wie der Konzern in Nassau an der Lahn mitteilte. Darauf hätten sich der Aufsichtsrat und Rinsche am Samstag einvernehmlich verständigt. Der Aufsichtsrat sei zuversichtlich, zeitnah einen Nachfolger von Rinsche benennen zu können, hieß es.

NASSAU Für den Übergang werde der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Beiersdorf AG, Stefan De Loecker, das Amt übernehmen. In dieser Zeit werde De Loecker sein Mandat als stellvertretender Aufsichtsratschef der Leifheit AG ruhen lassen. Der Wechsel an der Spitze werde am Zuschnitt der Ressorts der Vorstandsmitglieder nichts ändern, teilte Leifheit weiter mit. Rinsche war seit Juni 2019 auf dem Posten. Die Leifheit AG produziert beispielsweise Wäschespinnen, Bodenwischer und Waagen. Das Unternehmen war im September 1959 gegründet worden.