Leihbeschäftigte in Metallindustrie erhalten Inflationsausgleich

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die etwa 180 000 Leihbeschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie erhalten ebenfalls eine Inflationsausgleichsprämie. Darauf einigten sich die IG Metall und die Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit (VGZ), wie beide Seiten am Freitag mitteilten. Demnach bekommen die Beschäftigten ab Januar 2024 in monatlichen Raten einen steuer- und sozialversicherungsfreien Inflationsausgleich von insgesamt 2300 Euro.