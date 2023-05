 Lettisches Parlament wählt neuen Präsidenten

RIGA (dpa-AFX) -In Lettland ist das Parlament am Mittwoch zur Wahl eines neuen Staatsoberhaupts zusammengekommen. Um die Nachfolge von Präsident Egils Levits bewerben sich drei Kandidaten. Als aussichtsreichste Anwärter gelten Außenminister Edgars Rinkevics und der Unternehmer Uldis Pilens. Der Präsident hat in dem baltischen Land mit annähernd zwei Millionen Einwohnern weitgehend repräsentative Aufgaben. Zur Wahl ist die absolute Mehrheit von 51 der 100 Abgeordneten erforderlich. Lettland grenzt an Russland und gehört sowohl der Nato als auch der EU an.