 Letztes Teilstück von neuer Pipeline für LNG-Terminal verlegt

FRIEDEBURG (dpa-AFX) -Mit einem letzten Teilstück ist die neue Pipeline für das Wilhelmshavener Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) an das Gasfernleitungsnetz angeschlossen worden. Auf einer Baustelle bei Friedeburg im ostfriesischen Landkreis Wittmund wurde das Rohr in die Erde verlegt. Die letzten Schweißnähte sollten im Lauf des Montags folgen. Die unterirdische, rund 26 Kilometer lange Anbindung ist notwendig, um das am LNG-Terminal in Wilhelmshaven angelandete Gas in das deutsche Fernleitungsnetz weiter zu transportieren. Das Terminal soll am Wochenende offiziell eröffnet werden. Die Bauarbeiten für die Pipeline hatten im August begonnen.