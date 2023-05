Lieferando bietet in Berlin testweise Mediamarkt-Lieferungen an

BERLIN (dpa-AFX) -Der Lieferdienst Lieferando baut sein Geschäft abseits von Restaurantlieferungen weiter aus: Die Marke des holländischen Lieferkonzerns Just Eat Takeaway geht in Berlin testweise eine Partnerschaft mit dem Technik-Händler Mediamarkt ein, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Künftig sollen die Fahrerinnen und Fahrer innerhalb des Berliner Rings in höchstens 35 Minuten Elektronik-Produkte aus den Märkten abholen und nach Hause liefern. Bestellt werden können diese über die Lieferando-Plattform.