 Linde-Konkurrent Air Liquide setzt deutlich mehr um als erwartet

PARIS (dpa-AFX) -Der französische Gasehersteller Air Liquide hat im dritten Quartal von hohen Preisen für Gase und einer starken Nachfrage profitiert. Die Erlöse kletterten im Jahresvergleich um 41 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro, wie der Linde -Konkurrent am Dienstag in Paris mitteilte. Damit übertraf Air Liquide deutlich die Erwartungen der Analysten. Zum Zuwachs trugen den Angaben zufolge alle Segment bei. Auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um die Folgen der hohen Energiepreise und des schwachen Euro, stieg der Umsatz um gut acht Prozent.

PARIS Für das laufende Jahr zeigte sich Unternehmenschef François Jackow weiter zuversichtlich, dass der Konzern die operative Marge und den um Sondereffekte bereinigten Nettogewinn weiter steigern kann. Dazu beitragen soll auch das laufende Sparprogramm. Bedingung für die Prognose ist, dass es zu keinen erheblichen wirtschaftlichen Störungen kommt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

