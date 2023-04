 Linde-Konkurrent Air Liquide startet mit Umsatzplus ins neue Jahr

PARIS (dpa-AFX) -Der französische Hersteller Air Liquide hat im ersten Quartal von einer starken Nachfrage nach Industriegasen sowie nach Gasen für die Elektronikbranche profitiert. Die Erlöse kletterten im Jahresvergleich um gut vier Prozent auf knapp 7,2 Milliarden Euro, wie der Linde-Konkurrent am Donnerstag in Paris mitteilte. Damit übertraf Air Liquide die Erwartungen der Analysten. Auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um die Folgen der hohen Energiepreise und des schwachen Euro, stieg der Umsatz um gut sechs Prozent. Auch das Geschäft mit medizinischen Gasen entwickelte sich besser. Hier bietet der Konzern etwa Sauerstoff für Krankenhäuser an.

PARIS Für das laufende Jahr zeigte sich Unternehmenschef François Jackow weiter zuversichtlich, dass der Konzern die operative Marge und den um Sondereffekte bereinigten Nettogewinn ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten weiter steigern kann. Dazu beitragen soll auch das laufende Sparprogramm.