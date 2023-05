Lindner-Appell an Länder: Grunderwerbsteuer auf Null senken

BERLIN (dpa-AFX) -Finanzminister Christian Lindner hat an die Länder appelliert, für weniger Steuerlast beim Immobilienkauf zu sorgen. "Wenn es nach mir geht, sollte die Grunderwerbsteuer in den Ländern auf null gesenkt werden", sagte der FDP-Politiker am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Den dafür notwendigen rechtlichen Spielraum wollte ich den Ländern bereits im vergangenen Jahr schaffen, leider wurde das Angebot bis jetzt noch nicht angenommen."