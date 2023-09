Lindner: Rekordniveau an Investitionen in den nächsten Jahren

BERLIN (dpa-AFX) -Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat hervorgehoben, dass der Haushaltsentwurf nicht nur einer für einen Spar-Etat ist. Im Interview des ZDF-"Heute Journal" betonte er am Dienstag, dass die Schuldenbremse nicht gleichbedeutend mit Einsparungen sei. "Wir müssen auf der einen Seite Prioritäten setzen: Investitionen in die Infrastruktur, in die Digitalisierung, in die Modernisierung unserer Volkswirtschaften. Das tun wir. Wir haben auf Rekordniveau Investitionen eingeplant in den nächsten Jahren", sagte er. "Wir entscheiden also: Was ist wirklich erforderlich? Und was ist entbehrlich?"