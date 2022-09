 Lindner ruft Union zur Unterstützung des Energie-Abwehrschirms auf

BERLIN (dpa-AFX) -Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die oppositionelle Union dazu aufgerufen, den geplanten milliardenschweren Abwehrschirm gegen galoppierende Energiepreise zu unterstützen. "Wir befinden uns in einem Energiekrieg um Wohlstand und Freiheit", sagte Lindner am Donnerstag in Berlin mit Blick auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Die Größe des Abwehrschirms mit dem geplanten Volumen von bis zu 200 Milliarden Euro solle dies auch zu zeigen. "In einer solchen Situation, wie wir sie jetzt haben, erwarte ich auch, dass die CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Prinzip dem Vorgehen zustimmt."