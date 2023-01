Lindner stellt Steuerprogramm für das Frühjahr in Aussicht

BERLIN (dpa-AFX) -Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat für das Frühjahr ein "ambitioniertes Steuerprogramm" angekündigt. "Wir brauchen eine zweite Zeitenwende, eine wirtschaftliche und finanzpolitische", sagte er am Dienstag beim sogenannten Wirtschaftsgipfel der "Welt" in Berlin. Lindner stellte ein Wachstumspaket in Aussicht, das die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken soll. "Dazu gehören neue Abschreibungsmöglichkeiten und Investitionsprämien für Unternehmen." Die Steuerpolitik werde zunehmend zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor, ergänzte der FDP-Vorsitzende.