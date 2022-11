Lindner will 'irgendwann' digitale Steuererklärung

BERLIN (dpa-AFX) -Bundesfinanzminister Christian Lindner will die Steuererklärung deutlich einfacher machen. "Meine Vision ist: irgendwann die weitgehend digitalisierte Steuererklärung", sagte der FDP-Vorsitzende in einer neuen Folge seines Podcasts "CL+", die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Alle Daten, die der Staat habe, sollten dann automatisch eingefügt werden.