Lindner will Mehreinnahmen bei Steuern überwiegend an Bürger geben

BERLIN (dpa-AFX) -Finanzminister Christian Lindner (FDP) will das vorhergesagte Plus bei den Steuereinnahmen überwiegend an die Bevölkerung zurückgeben. "Wir werden wesentliche Teile der Mehreinnahmen an die Bürger zurückgeben", sagte der FDP-Politiker am Donnerstag bei der Vorstellung der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung in Berlin. Die Steuerschätzer gehen davon aus, dass Bund, Länder und Kommunen bis 2026 rund 126,4 Milliarden Euro mehr einnehmen als noch im Mai erwartet.