Linke: Union will Bürgergeld im Vermittlungsausschuss 'schleifen'

BERLIN (dpa-AFX) -Einen Tag vor der Abstimmung über das Bürgergeld im Bundesrat hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow seine Kritik an der ablehnenden Haltung von CDU und CSU zu der Sozialreform bekräftigt. "Weil sich die Union als Opposition im Deutschen Bundestag nicht durchsetzen konnte, sollen nun alle Bezieherinnen und Bezieher des Bürgergeldes in Geiselhaft genommen werden. Das ist menschlich schwer erträglich", sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe der Union in dieser Frage nicht um sachliche Lösungen, sondern um parteipolitisches Ego.