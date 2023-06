 Linke: Wasserverbrauch der Industrie verteuern

BERLIN (dpa-AFX) -Wegen der großen Dürre fordert Linken-Chefin Janine Wissler höhere Gebühren für die Industrie bei Entnahme von Kühlwasser für ihre Fabriken. "Wasserknappheit führt am Ende eben dazu, dass einzelne Kommunen den Wasserverbrauch regulieren müssen, und zwar den von Privatpersonen", sagte Wissler am Montag in Berlin. "Deshalb ist es dringend notwendig, die Wasserverschwendung und die Wasserentnahme durch die Industrie zu verteuern und sie auch damit zu senken."

BERLIN Zwischen den Bundesländern gebe es kein abgestimmtes Verfahren zur Festlegung der Preise für die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser, kritisierte die Linken-Politikerin. Mancherorts sei die Entnahme von Kühlwasser für großtechnische Industrieanlagen sogar kostenlos. Nötig sei die Festlegung von Prioritäten für die Wassernutzung. Wissler stellte sich hinter die Forderung ihres Co-Vorsitzenden Martin Schirdewan nach einem Bewässerungsverbot für Golfplätze. Es sei eine Ressourcenverschwendung für einen "Sport, den sich auch die allermeisten in diesem Land gar nicht leisten können, während bei anderen das Wasser rationiert wird".