Linke will 1. Mai als Signal zur Umverteilung

BERLIN (dpa-AFX) -Die Linke fordert vor dem "Arbeiterkampftag" am 1. Mai ein klares Signal für eine Umverteilung von oben nach unten. Nötig sei ein sofortiger Inflationsausgleich für Rentnerinnen und Rentner, sagte Parteichef Martin Schirdewan am Montag in Berlin. Dass mehr Ruheständler wegen der Inflation Grundsicherung beantragen müssten, sei ein Skandal.