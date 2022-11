Litauen: Belarus schickt Migranten barfuß an die Grenze

VILNIUS (dpa-AFX) -Litauen hat dem benachbarten Belarus eine neue Taktik bei der Lenkung von Migranten an die Grenze vorgeworfen. Nach Angaben von Innenministerin Agne Bilotaite sollen belarussische Behörden Migranten dazu anhalten, bei kaltem Wetter barfuß zu versuchen, die Grenze zu dem baltischen EU-Land illegal zu überqueren. Damit solle Druck auf den litauischen Grenzschutz ausgeübt werden, sagte Bilotaite am Mittwoch in Vilnius.