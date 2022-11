Litauen: Hilfe für Energiesystem der Ukraine so wichtig wie Waffen

VILNIUS (dpa-AFX) -Litauen will der Ukraine nach den schweren russischen Raketenangriffen beim Wiederaufbau der Energieinfrastruktur helfen. Dies sei "genauso wichtig" wie die Lieferung von Waffen, sagte Regierungschefin Ingrida Simonyte laut der Agentur BNS am Donnerstag in Vilnius.