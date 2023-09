Litauen will für deutsche Brigade mehr Flugverbindungen in die Heimat

VILNIUS (dpa-AFX) -Litauens Regierung will sich im Zuge der geplanten Stationierung einer deutschen Brigade um neue Flugverbindungen bemühen, damit Auslandseinsätze in dem baltischen EU- und Nato-Land für die Soldaten attraktiver werden. "Wir reden darüber und werden nach Möglichkeiten suchen", sagte Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas nach Angaben der Agentur BNS am Montag in der südlitauischen Stadt Marijampole. Weiter plane Vilnius auch, mit Berlin über die mögliche Einrichtung von Kindergärten und Schulen zu sprechen. Nähere Angaben machte Anusauskas zunächst nicht.